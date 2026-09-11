Neix una nova associació veïnal a Rellinars

El poble de Rellinars comptarà amb una nova entitat. L’Associació de Veïns Fem Poble Rellinars és una agrupació de ciutadans que, segons expliquen en un comunicat, neix “amb la voluntat de sumar esforços, fomentar la convivència i millorar la qualitat de vida al municipi”.
Aquesta iniciativa va sorgir de la “inquietud d’un grup divers de veïns i veïnes compromesos amb el benestar del poble”, comenten. L’entitat aspira a ser “un canal fluid” entre la ciutadania i l’administració local. Així, els rellinassencs podran fer propostes o traslladar les necessitats que tinguin a través de l’associació, la qual les traslladarà a l’Ajuntament.
Presentació i prioritats
La iniciativa es presentarà oficialment el dissabte dia 26 de setembre a les 17:30 hores en una jornada oberta a tot el poble, Ajuntament i altres entitats incloses, i en la qual hi haurà present la junta directiva i s’exposaran els seus objectius. Tot i això, dues setmanes abans, el dissabte 12 de setembre a les 11 hores, a tindrà lloc la primera trobada veïnal. Segons indiquen, es recolliran les inquietuds i s’analitzarà el funcionament del sistema de recollida porta a porta dels residus.
Totes les trobades programades fins al moment es duran a terme al Local Social del Planet. Precisament la reactivació d’aquest espai és un dels principals projectes de sortida de l’entitat, que vol transformar-lo en un lloc de trobada “comunitari i intergeneracional” per a tot el poble.