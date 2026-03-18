Sant Cugat renovarà la meitat de l’enllumenat

L’Ajuntament de Sant Cugat està renovant part de l’enllumenat públic de la ciutat fent ús de la tecnologia LED. En total, està duent a terme els treballs per substituir 1.416 punts. El consistori hi destina 385.000 euros i calcula que aquest canvi generarà un estalvi d’aproximadament 63.000 euros anuals en la factura de la llum, així com la reducció d’unes 97 tones d’emissions de CO2. Amb aquesta actuació, Sant Cugat comptarà, abans de l’estiu, amb pràcticament el 50% de l’enllumenat públic amb tecnologia LED.\r\n\r\nLa substitució de llums LED s’està fent a 33 zones de la ciutat i als barris de Can Barata, Mas Fortuny i Sol i Aire. De moment ja s’ha completat els treballs per substituir les lluminàries a 21 zones: Ronda Nord; avinguda de les Roquetes; rotonda de Roquetes; plaça de Cerdanyola; carrer de Joan Amades; avinguda de Montserrat Roig; carrer de Can Solà; avinguda de Gràcia; passeig d’Olabarria; passeig de la Floresta; carrer de Pas de l’Estació; carretera de Vallvidrera; camí de Can Ganxet; carrer d’Entroncament; camí de Can Ametller; carrer de Villà; torrent de Ferrussons; plaça dels Carreters; avinguda de la Via Augusta; avinguda del Carril i camí de Can Minguet.\r\n\r\nEls treballs, que finalitzaran abans del juny, continuen en dotze zones més de la ciutat: carrer de Manel Farrés; avinguda Ragull; carrer de Pere Serra; carrer de Victor Hugo; plaça de Bach; plaça de Garriga; carrer Sant Celoni; carrer de Vallseca; carrer de Joan Miró; carrer de Ramon Llull; avinguda del Bell Indret i diversos carrers de Can Mates Oest.\r\n\r\nPel que fa als barris més allunyats del centre, ja s’ha renovat l’enllumenat de can Barata (137 lluminàries) i aviat també s’actuarà Mas Fortuny i Sol i Aire.\r\n