Mor un treballador a Rubí en una nau industrial

Un home de 71 anys ha mort el matí de dissabte en caure-li una estructura de metall a sobre en una nau industrial de Rubí. Segons el comunicat emès pels Mossos d'Esquadra, els agents de la localitat vallesana han rebut l'avís a les 10 del matí i han catalogat el sinistre d'accident laboral.\r\n\r\nAl lloc dels fets s'han desplaçat diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'insvestigació dels Mossos, dotacions dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Segons la policia autonòmica, s'ha posat en coneixement dels fets tant al jutjat de guàrdia de Rubí com al departament d'Empresa i Treball degut a la naturalesa d'accident laboral del traspàs. \r\n