Mor un motorista en un accident a la BP-1417 a Sant Cugat

Un motorista ha mort en un accident a la BP-1417 a Sant Cugat . Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari mortal va tenir lloc al punt quilomètric 5,7 de la carretera BP-1417 a Sant Cugat del Vallès aquest dimecres. Els Mossos d’Esquadra van rebre l'avís a les 20.19 h. Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver una col·lisió per envestida amb un turisme i una motocicleta implicats. A conseqüència del sinistre, va morir el motorista. Es tracta d'A.A.N., un home de 29 anys i veí de les Franqueses del Vallès. A més, hi va haver una persona ferida en estat greu que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a l’hospital Parc Taulí de Sabadell.\r\n\r\nTambé hi ha dues persones ferides en estat lleu que van ser traslladades a l’hospital de Granollers. Arran del sinistre, que va obligar a tallar la via fins a les 03.08 h, es van activar nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).\r\n\r\nAmb aquesta víctima són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 29 de les quals motoristes, d'acord amb dades provisionals.\r\n