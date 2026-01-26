Nou passatge a Castellbisbal, entre el carrer Major i Sant Lluc

L’Ajuntament de Castellbisbal ha obert l’accés a un nou passatge de vianants que uneix el carrer Major amb el carrer de Sant Lluc. Aquesta actuació, llargament reivindicada, ha estat possible després de l’enderroc de la finca situada al carrer Major número 1, expropiada fa dècades per l’Ajuntament amb l’objectiu d’obrir aquesta connexió. l conjunt de les obres ha tingut un cost total de 125.376,98 euros.
Fa poc han finalitzat les obres d’enderroc de l’edifici, que es trobava en un estat molt avançat de deteriorament. La situació de la finca s’havia agreujat arran de les fortes pluges del passat mes de març, que van provocar l’esfondrament parcial de la teulada i van evidenciar la inviabilitat de consolidar-ne l’estructura.
Tenint en compte que l’immoble estava qualificat pel POUM com a sistema viari, i davant el mal estat estructural, l’Ajuntament va optar per enderrocar-lo i habilitar-hi el passatge de vianants. Un cop acabades les obres, l’espai s’ha obert a la ciutadania, amb un nou paviment i la incorporació de mobiliari urbà i serveis com ara enllumenat públic i una font.
L’alcaldessa, Maria Dolors Conde, ha subratllat que “després de dècades d’espera, amb l’obertura d’aquest passatge no només millorem l’accessibilitat entre dos carrers molt cèntrics, sinó que també dignifiquem tot l’entorn i donem resposta a una demanda històrica del municipi”.