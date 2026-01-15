Noves àrees exprés d’aparcament a Castellbisbal

L’Ajuntament de Castellbisbal ha habilitat dues noves àrees exprés d’aparcament. Una d’elles, amb dues places en bateria, està ubicada a l’avinguda de Pau Casals, davant del Casal Cultural i Recreatiu, i l’altra, d’una sola plaça, està al carrer de la Font del Cabrer, al costat de l’entrada al centre de dia El Serral. Les àrees, senyalitzades a terra en color vermell, permeten aparcar un màxim de deu minuts, cada dia, de 8 a 20 hores.
Segons el consistori, l’objectiu de les àrees exprés d’aparcament és afavorir que es puguin fer compres i gestions ràpides del dia a dia. Alhora, estimulen la rotació de vehicles i s’evita l’estacionament indegut de cotxes en doble fila o en zones on no està permès.
Pilones
Precisament, amb la posada en marxa de l’àrea exprés d’aparcament de davant del Casal Cultural i Recreatiu es vol evitar que els vehicles aparquin en doble fila a la rotonda de l’avinguda de Pau Casals amb l’avinguda de Gaudí, una pràctica que s’havia incrementat darrerament i que dificultava la mobilitat rodada, especialment dels autobusos del transport públic. Per això, a més, s’han col·locat pilones en punts estratègics de la rotonda.
Fins ara, Castellbisbal comptava amb una única àrea exprés d’aparcament, de dues places, situada a la confluència de l’avinguda d’Antoni Gaudí amb el carrer de Francesc Macià. A més, disposa d’espais d’aparcament per temps limitat pròxim a les farmàcies, ubicats a l’avinguda de Sant Vicenç, al carrer de Jacint Verdaguer i a l’avinguda d’Antoni Gaudí.