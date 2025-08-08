Novetats i tradició a la Festa Major d’Ullastrell

Ullastrell ho té ja tot a punt per a la seva festa major. La setmana vinent, del 14 al 16 d’agost, el municipi viurà tres jornades d’activitats pensades per a totes les edats, que combinen tradició, cultura, música, esport i humor. Una programació variada, participativa i plena de sorpreses.
El tret de sortida el donarà el pregó, a càrrec de Montse Avilés i Magda Anglada, dues figures molt estimades del poble. A partir d’aquí, tot s’hi val: des d’una Holi Party fins a un campionat de Sudoku que, com a novetat, incorpora categoria infantil.
La competició entre els equips “Ullas” i “Trells” tornarà a ser un dels plats forts, amb proves clàssiques i novetats com “Com una bala!” —una prova de força amb llançament de bala de palla—, una prova “de molta altura” durant el Correbacus amb música en directe del grup Zebrass i un concurs de coneixement local durant el dinar de la gent gran.
Clàssics
També hi haurà espai per a activitats familiars com el circuit lúdic de bicicletes guarnides, que substitueix la tradicional cercavila, i per a clàssics com el torneig de ràpides d’escacs, la petanca o el futbol, que enguany es disputa sota el nom Truita Classic, dividint els equips segons si prefereixen la truita amb ceba o sense.
Amb inscripcions obertes fins al 13 d’agost per a moltes de les activitats, la Festa Major d’Ullastrell es presenta com una cita destacada del calendari estiuenc.