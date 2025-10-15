Obres a l’avinguda de Muriel Casals de Vacarisses

El proper dilluns, 20 d’octubre, s’iniciaran les obres de remodelació de l’avinguda de Muriel Casals de Vacarisses. Segons ha explicat l’Ajuntament, es preveu que els treballs durin uns tres mesos, aproximadament i es duran a terme per fases, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions tant al trànsit rodat com al pas de vianants del municipi.
En aquest sentit, la primera fase se centrarà a la zona del davant del poliesportiu municipal, amb una durada estimada de dues setmanes. En aquesta fase, el trànsit per l’avinguda no es veurà afectat, però l’àrea d’aparcament situada davant del poliesportiu quedarà inhabilitada des del mateix dilluns.
El carrer de Venècia quedarà tallat a l’accés per l’avinguda de Muriel Casals i s’habilitarà com a zona d’aparcament provisional, per compensar la pèrdua d’espais davant del poliesportiu. En conseqüència, l’accés al polígon s’haurà de fer pel carrer Berlín.
Parades d’autobús anul·lades
Pel que fa al transport públic, les parades d’autobús del polígon quedaran anul·lades temporalment i se n’habilitaran de provisionals a l’inici de l’avinguda i al poliesportiu, en ambdós sentits de la marxa.
L’Ajuntament de Vacarisses anirà informant la ciutadania del calendari de les següents fases de la remodelació.