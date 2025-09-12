El Parc Natural de Sant Llorenç combina art i natura

Tres exposicions d'art i lletres s'inauguraran aquest dissabte 13 de setembre a l'espai cultural La Pahissa del Marquet del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A les 11.30 hores del dissabte es farà l'acte d'inauguració i a les 17 de la tarda tindrà lloc la Festa Faustroll, una trobada interdisciplinària inspirada en l'univers d'Alfred Jarry i en la qual hi assistiran diversos artistes que hi tenen les seves obres exposades.
A la sala I hi haurà l'exposició "Vent", un projecte interdiciplinari de poesia, dibuix i vídeo en el qual quinze poetes de diferents llengües, entre les què hi ha el català, el castellà, el francès, el grec i l'alemany, han escrit les seves obres a partir dels dibuixos de l'artista Nathalie Karagiannis. Totes les obres, tant les escrites com les pictòriques, s'han inclòs en un vídeo que es podrà recuperar a través d'un codi QR.
Pel que fa a la Sala II, hi haurà exposades propostes destacades de la 8a edició del Premi Carles Hac Mor a "plaquettes" d'escriptura subversiva. Allà hi haurà la "plaquette" guanyadora i una tria d'altres obres de la convocatòria, que s'ha centrat en l'experimentació literària. Tant l'exposició "Vent" com aquesta estan inscrites a cicle "De l'Art a la Zeta".
Per últim, l'espai Escala i el Pati acullen "Treure's les espadenyes", una proposta d'instal·lació i art tèxtil de la manresana Alèxia Lleonart que parteix d'una memòria familiar per reflexionar sobre la transmissió dels sabers i els vincles amb la terra.
En aquests espais, que busca ser un punt de trobada entre disciplines artístiques i un espai de creació contemporània, es mesclarà la cultura i la natura fins el 26 d'octubre.