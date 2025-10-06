Petits Camaleons aplega 10.000 persones a Sant Cugat

El festival Petits Camaleons va tancar a diumenge la seva 14a edició a Sant Cugat del Vallès, per on hi hauran passat un total de 10.000 espectadors. La cita va arrencar dijous amb el concert inaugural a càrrec del cantant portugués Salvador Sobral i la cantant i pianista Lucia Fumero al Teatre-Auditori Emma Vilarasau, un format intimista adreçat al públic adult i pensat com un “regal pels pares”, segons el director del festival, Albert Puig.
Entre les propostes més destacades d’enguany hi ha el concert de The Tyets o el de Mama Dousha, que van atraure una gran quantitat d’espectadors als diferents espais habilitats al voltant de l’equipament vallesà, entre els quals una gran carpa de circ on van actuar artistes com Lildami.
L’organització s’ha mostrat molt satisfeta per la resposta un any més del públic familiar, que assisteix a un festival pensat sobretot en la canalla, amb concerts de durada adaptada per als més menuts, així com els decibels dels equips de so utilitzats. Enguany, a més, el temps ha respectat, tret de quatre gotes que van caure el diumenge.
“Hem tingut pols d’atracció com l’actuació de The Tyets, dissabte, però també moments àlgids com el concert de Mama Dousha”, ha detallat Puig. No obstant això, el director del festival destaca que un dels al·licients de la cita és la possibilitat de descobrir nous grups i artistes, com ara Alide Sans o Dan Peralbo i el Comboi, que han fet les delícies de pares i fills.