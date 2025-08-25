Plaques fotovoltaiques a l’escola Roc Blanc de Viladecavalls

Han començat les obres per instal·lar una planta fotovoltaica a l’Escola Roc Blanc de Rubí. El projecte està dissenyat per produir energia neta a diversos edificis municipals a partir d’una mateixa instal·lació solar, i permetrà aprofitar l’energia sobrant que es generi durant el dia, per restar-la del consum elèctric que es faci quan no hi hagi sol. D’aquesta manera, el consistori de Viladecavalls impulsa la transició energètica per reduir emissions d’efecte hivernacle.
El sistema estarà format per 227 mòduls solars de 585 Wp, amb una potència pic total de 132,80 kWp i un inversor de 100 kW. Es preveu que la instal·lació generi 165.450,90 kWh l’any, xifra que permetrà reduir aproximadament 79,58 tones de CO2 anuals. Aquesta reducció equival al consum elèctric de 51 llars tipus del municipi.
Abans de començar el curs
La previsió és que les obres finalitzin abans de l’inici del curs escolar, de manera que la planta pugui entrar en funcionament coincidint amb la tornada dels alumnes. Més enllà de l’estalvi energètic i econòmic, el projecte té un marcat caràcter pedagògic: apropar les noves generacions als valors de l’eficiència i la transició ecològica.
L’escola Roc Blanc no és l’únic edifici municipal que comptarà amb una instal·lació fotovoltaica. La primera fase del projecte inclou l’Escola Rosella, la Zona Esportiva de Can Trias i el Casal Familiar.