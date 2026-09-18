Per què es mou el Monestir de Sant Cugat?

L’Ajuntament de Sant Cugat iniciarà el proper dilluns una nova actuació al subsol del Monestir de Sant Cugat del Vallès, concretament a la capella de Santa Escolàstica, la capella de Sant Benet i la base del campanar. Els treballs consistiran en la realització de tres cales o perforacions a l’interior de l’església amb un doble objectiu: avaluar l’estat estructural de l’edifici i aprofundir en la seva història arqueològica.\r\n\r\nPer una banda, la intervenció pretén determinar les causes dels moviments detectats en l’estructura del temple i obtenir dades precises sobre l’estat real de la fonamentació del mur de la façana sud. Per l’altra, la intervenció busca verificar la presència d’una torre angular pertanyent a la fortificació romana del segle IV —anterior a la construcció del propi Monestir— que podria trobar-se al subsol de la capella de Santa Escolàstica. Sobre aquesta iniciativa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assenyalat que l’actuació permetrà conèixer millor tant l’estructura com el valor històric de l’espai, afegint que conèixer bé el patrimoni és essencial per a la seva preservació.\r\n\r\nEl projecte d’obra ha estat elaborat per l’arquitecte Josep Lluís Ortega Blanco, compta amb un pressupost de 48.039,14 euros i tindrà una durada màxima de tres mesos. Les excavacions aprofitaran la retirada del retaule de Santa Escolàstica per a la seva restauració i es duran a terme amb el seguiment arqueològic de Pere Lluís Artigues.\r\n