Tancat fins divendres l’aparcament del Coll d’Estenalles

Des de dilluns i fins al divendres 25 de setembre l’aparcament de Coll d’Estenalles estarà tancat a tota mena de vehicles. El motiu són les obres de millora que van començar el passat 26 de juny amb l’objectiu d’ordenar l’accés de vehicles i reduir l’impacte ambiental en un dels punts més concorreguts del parc.\r\n\r\nSegons ha informat la Diputació de Barcelona, l’actuació forma part d’un projecte més ampli, que inclou també l’aparcament de l’Alzina del Sal·lari, per avançar cap a una gestió sostenible dels espais naturals, alineada amb les polítiques europees de lluita contra el canvi climàtic i els objectius de l’Agenda 2030. Les actuacions que s’estan duent a terme permetran modernitzar completament l’aparcament de Coll d’Estenalles amb la instal·lació d’un sistema intel·ligent de control d’accessos i de comptatge de vehicles. L’aparcament tindrà dos punts d’accés diferenciats: un a la part superior, destinat a l’entrada de cotxes, i un a la part inferior, que servirà tant per a l’entrada i sortida d’autobusos com per a la sortida general de tots els vehicles.\r\n\r\nLes obres també inclouen treballs d’adequació de l’espai, com la pavimentació dels accessos, la construcció de rases per a les instal·lacions i la col·locació dels equips tècnics necessaris. L’aparcament es connectarà als serveis elèctrics i de telecomunicacions del Centre d’Informació de Coll d’Estenalles,\r\n