L’Ajuntament de Rubí ha acabat recentment les obres de rehabilitació del dipòsit d’aigua Castellnou 2, situat al carrer de Puigpedrós, una infraestructura clau dins del servei municipal d’abastament. Aquesta actuació ha estat inclosa en el Pla d’Inversions del Servei d’Abastament i ha comptat amb un pressupost de 224.930,89 euros.

Les obres, que van començar el juliol de 2024 i que han permès posar de nou en servei el dipòsit aquest mes de maig, han tingut com a objectiu principal resoldre els problemes estructurals derivats del col·lapse parcial de la coberta. Per això, s’ha construït un nou forjat i s’han dut a terme diverses actuacions complementàries com la reparació i pintat exterior, la impermeabilització interior i la renovació de la caseta existent. A més, s’ha instal·lat un nou grup de pressió i un sistema “by-pass” per connectar el dipòsit amb el de “Castellnou 1”, fet que simplificarà considerablement les maniobres de manteniment habituals. També s’ha enderrocat el mur de tancament de la parcel·la, que es trobava desplomat, i se n’ha construït un de nou per garantir la seguretat de l’entorn. Amb aquesta inversió, el consistori reforça “el seu compromís amb el manteniment i la millora de les infraestructures bàsiques per garantir un servei d’aigua eficient i segur a tota la ciutadania”.