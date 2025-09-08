Rubí arrenca el curs escolar amb la pèrdua de tres línies

El curs 2025-26 ha arrencat aquest dilluns, 8 de setembre, per a un total de 9.452 alumnes rubinencs i rubinenques d’educació obligatòria. En concret, 1.585 infants han començat el segon cicle d’infantil, 4.370 ho han fet a primària i 3.497 a secundària obligatòria (ESO). Per a 458 nens i nens de Rubí, aquest dilluns ha estat el primer dia d’Infantil 3 (I3).
Coincidint amb l’inici de curs, l’alcaldessa, Ana María Martínez, i el regidor d’Educació, Víctor García, han visitat l’escola Mossèn Cinto Verdaguer. Aquest centre és una de les dues escoles de la ciutat que aquest curs disposen d’un grup menys d’I3.
“No ens agrada que es tanquin línies, però entenem que això forma part de la planificació educativa, que passa perquè hi hagi nens i nens. De vegades s’han d’obrir i tancar aules per evitar la segregació escolar”, ha explicat l’alcaldessa. Martínez també ha recordat que Rubí és un exemple d’inclusió educativa, amb l’objectiu que “totes les aules estiguin plenes d’alumnat amb les mateixes oportunitats educatives”.
Al mes d’abril, el Ple municipal ja s’havia posicionat per unanimitat en contra del tancament de línies escolars a la ciutat, que afecta dues escoles d’infantil -Mossèn Cinto Verdaguer i Rivo Rubeo- i una línia de primer d’ESO -a l’institut escola Teresa Altet-.
La màxima edil ha aprofitat la visita per destacar l’inici de les obres de l’escola del Bosc i ha reiterat la necessitat d’ampliar el Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol per donar un servei digne.