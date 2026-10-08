Rubí distribueix clakis als centres educatius per fomentar la recollida d’oli de cuina usat

L’Ajuntament de Rubí, amb la col·laboració del Consorci de Residus del Vallès Occidental, està distribuint recipients claki als centres educatius de la ciutat. La iniciativa permetrà que al voltant de 600 famílies s’incorporin al projecte Rubiclak i disposin d’aquest recipient per recollir l’oli de cuina usat a casa.
Les escoles i instituts són també punts de recollida i hi juguen un paper molt important en la sensibilització ambiental. A través dels centres educatius, el projecte trasllada a les famílies la necessitat de separar correctament els residus. Les persones que encara no disposin d’un claki el poden aconseguir gratuïtament als punts de distribució de la ciutat.
Un projecte amb impacte ambiental i social
El projecte Rubiclak va ser impulsat per les mares i pares de l’AMPA del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol i actualment està gestionat per l’entitat APDIR. L’objectiu del projecte és facilitar i incrementar la recollida separada d’un residu molt habitual a les llars, però que pot provocar un fort impacte ambiental si no es gestiona correctament.
Els clakis permeten emmagatzemar l’oli de cuina usat a casa i portar-lo posteriorment a un punt de recollida. APDIR s’encarrega de transportar els recipients plens a centres especials de treball, on persones amb diversitat funcional intel·lectual fan el buidatge i la neteja dels clakis abans que tornin als punts de recollida. L’oli recuperat es transforma posteriorment en biodièsel. D’aquesta manera, Rubiclak combina la recuperació d’un residu i el seu aprofitament amb la generació d’oportunitats de formació i ocupació per a joves amb diversitat funcional intel·lectual.
La campanya "Petits gestos, grans canvis" arriba a diferents punts de Rubí
El Consorci de Residus del Vallès Occidental reforçarà el repartiment de clakis del 8 al 15 d’octubre amb la parada informativa Petits gestos, grans canvis. Durant cinc dies, la parada recorrerà diferents espais de la ciutat per informar sobre accions quotidianes relacionades amb la sostenibilitat, com ara la correcta separació de la matèria orgànica i la recollida de l’oli de cuina usat.
La iniciativa vol apropar la recollida selectiva a la ciutadania i posar en valor que petits gestos quotidians, com separar correctament l’oli de cuina, tenen un impacte directe en la cura de l’entorn.