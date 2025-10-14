Rubí ret homenatge a Alan Montoliu

Rubí retrà un homenatge al rubinenc Alan Montoliu Albert el 19 d’octubre. L’acte coincideix amb el desè aniversari de la seva mort. La ciutat recordarà el jove, que va morir el 24 de desembre del 2015 als 17 anys, després de patir anys d’assetjament. L’objectiu és mantenir viva la seva memòria, símbol de la lluita contra l’LGBTI-fòbia i les violències derivades de la discriminació per identitat de gènere.\r\n\r\nL’homenatge s’emmarca en l’Octubre Trans* és el cicle divulgatiu i de sensibilització amb què Rubí reivindica el dret a la identitat i l’expressió de gènere de les persones trans. \r\n\r\nL’homenatge a Alan Montoliu Albert començarà amb la instal·lació d’una placa commemorativa al costat de la marquesina de la plaça de Salvador Allende, al racó on l’Alan es trobava amb els seus amics i amigues. Així, la marquesina portarà el seu nom, fent realitat una proposta de l’Associació de famílies d’infàncies i adolescències VeusTrans*. Qui ho desitgi podrà portar flors i ornaments per retre-li homenatge, i dedicar-li unes paraules (17 hores). Després, l’acte es traslladarà al Celler. Gneis Màgia hi representarà (18 hores) l’espectacle de màgia i poesia visual Moixaines, que reivindica la tendresa com a medicina emocional, física i social; i Hugo Marlo, cantant i activista trans, tancarà l’acte (19.15 hores) interpretant Tu Luz, una de les seves cançons més personals escrita precisament en memòria de l’Alan.\r\n