Sant Cugat celebra la 19a Setmana de la Gent Gran

Del 28 de setembre al 3 d’octubre, Sant Cugat acollirà la dinovena edició de la Setmana de la Gent Gran, una iniciativa que vol reivindicar el paper de les persones grans a la ciutat i fomentar un envelliment actiu, saludable i amb plenitud de drets. Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, la programació inclou activitats culturals, lúdiques i de reflexió.
El programa ofereix una àmplia varietat de propostes: concerts a la plaça de la Vila i a la plaça d’Octavià, una caminada per descobrir les cases modernistes de Sant Cugat, funcions de teatre, les Olimpíades de Residències o una conferència a càrrec de la investigadora Carme Colomina. La cloenda final serà amb un espectacle festiu a la plaça d’Octavià.
La gran novetat de l’edició d’enguany és la campanya de comunicació “Pensa en gran”, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Taula de la Gent Gran. La iniciativa vol generar una mirada més inclusiva envers aquest col·lectiu i se centra en quatre eixos clau: la mobilitat, l’accés a la informació, l’habitatge i la lluita contra la soledat no desitjada.
Segons la regidora de Cicle de Vida, Esther Madrona, aquesta campanya vol “fer un pas més en la manera com parlem de l’envelliment”. Madrona també remarca que la Setmana de la Gent Gran és un espai “per compartir experiències entre generacions”.