Sant Cugat reforça el control als locals d’oci nocturn

L’Ajuntament de Sant Cugat ha reforçat el control i la coordinació en matèria de seguretat als locals d’oci nocturn arran de l’incendi en un bar de Suïssa que va provocar una quarantena de morts, entre els quals un jove amb família a Sant Cugat. El consistori assegura que la seguretat de les persones és una “prioritat absoluta”, especialment en activitats que poden generar inquietud entre la ciutadania.
El consistori s’ha adreçat per escrit a tots els locals d’oci del municipi per recordar-los l’estricta prohibició de qualsevol ús de foc.
Segons explica l’Ajuntament en un comunicat, aquesta mesura s’emmarca en la normativa vigent d’àmbit estatal i en les disposicions de les direccions generals competents de la Generalitat de Catalunya en matèria d’inspecció i sanció dels establiments d’oci nocturn.
El consistori treballa de manera coordinada i rep assessorament tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), i manté també una interlocució fluida amb la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. L’objectiu és “garantir una correcta interpretació i aplicació de la normativa, així com el compliment dels controls periòdics establerts, que s’han de dur a terme cada quatre anys”.
En aquest sentit, cal recordar que els establiments d’oci nocturn estan sotmesos a controls inicials i tenen l’obligació d’utilitzar materials amb les corresponents característiques d’ignifugació, d’acord amb la normativa de seguretat.
L’Ajuntament afirma que aplicarà criteris estrictes en una qüestió tan sensible com la seguretat, “actuant amb responsabilitat, rigor i fermesa, amb la voluntat de garantir una ciutat segura per a tothom, també en l’àmbit de l’oci nocturn”.
Trobada amb l’alcalde
Finalment, l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, té previst reunir-se properament amb els responsables de totes les sales de festes de la ciutat per abordar aquesta qüestió de manera conjunta i reforçar la coordinació amb el sector.