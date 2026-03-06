L’R4 passarà amb més freqüència per Vacarisses

La mobilitat ferroviària a Vacarisses podria viure un punt d’inflexió abans que acabi el 2026. El Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat ha obert la porta a incrementar la freqüència de pas de la línia R4 de Rodalies, una millora que es preveu implementar coincidint amb el traspàs de la gestió del servei a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Aquesta possibilitat es va posar sobre la taula en una reunió estratègica mantinguda la setmana passada entre el govern municipal i l’administració catalana. L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, i el regidor de Mobilitat, Pere Casas, van traslladar personalment les demandes històriques del municipi al secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. A la trobada també va assistir Marc Sanglas, membre del Consell d’Administració de Rodalies, facilitant el diàleg directe entre les institucions.
Les reivindicacions de l’Ajuntament se centren en dos eixos clau: l’augment del nombre de trens diaris i un pla de manteniment integral per a les dues estacions que donen servei al terme municipal. Nadal s’ha compromès a estudiar la proposta tècnica un cop es formalitzi el canvi de gestió a favor d’FGC, assegurant que la decisió sobre aquesta millora operativa es comunicarà aviat.
Aquesta pressió institucional se suma a la veu de l’Associació en Defensa dels Interessos del Poble de Vacarisses (ADIPV). L’entitat veïnal fa anys que denuncia la “insuficiència total” del servei actual, que obliga els residents a dependre gairebé exclusivament del vehicle privat per desplaçar-se a les ciutats veïnes.