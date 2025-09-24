Sant Cugat traspassa el bus urbà a l’AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han signat un conveni per al traspàs del servei de bus urbà. Fins ara gestionat pel consistori, el servei s’integrarà dins la xarxa de Bus Metropolità, com ja passa a sis municipis més de la segona corona metropolitana.
A l’acte de signatura hi van participar el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, el vicepresident de Mobilitat, Carlos Cordón, i l’alcalde, Josep Maria Vallès, que va qualificar l’acord d’“històric”. El batlle va remarcar que Sant Cugat, amb gairebé 100.000 habitants, “tindrà un servei d’autobús urbà a l’altura de la ciutat”, gràcies a la compra de 27 autobusos nous i a una futura licitació del servei.
El conveni preveu un termini de dos anys per adjudicar la nova prestació, prorrogables dos més si fos necessari. Mentrestant, l’AMB aportarà més de 4,5 milions d’euros a l’Ajuntament per cobrir la prestació del servei amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2024. La resta de costos, com la renovació de flota o revisions de preus, seran assumits pel consistori.
La renovació del servei inclou l’adquisició de 27 vehicles nous, escollits amb la participació de l’AMB, que assumirà el cost en el moment que entri en vigor el nou contracte.