Sant Cugat demana a la Generalitat la competència per construir l'escola de la Mirada

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha aprovat demanar a la Generalitat que li delegui la competència per construir l’escola La Mirada a la zona de la Guinardera. El ple municipal ho va acordar ahir. El consistori ha volgut fer aquest pas després que el govern municipal tingués constància que la construcció de la Mirada no entra en els plans més imminents del Departament d’Educació. A part d’assumir la competència per fer el centre, l’acord del ple també insta a la Generalitat a mantenir els 5,2 milions per finançar el projecte acordats anteriorment. Hi han votat a favor tots els grups menys el PSC, que s’ha abstingut.

La construcció de la Mirada es projecta a la Guinardera després de descartar-se l’emplaçament original, al bosc de Volpelleres. La parcel·la prevista és de 10.691 metres quadrats qualificats de sòl d’equipaments, i permet tirar endavant el projecte escolar després de la judicialització que va comportar la previsió d’ubicar-la en zona forestal i la negativa de la comunitat educativa de projectar-ho a l’avinguda de la Clota.