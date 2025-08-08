El nucli del Ventaiol, situat dins del municipi de Vacarisses i que conserva la seva identitat pròpia i un esperit comunitari molt arrelat, tornarà a omplir-se de festa, colors i germanor aquest agost amb motiu de la seva esperada festa major, que tindrà lloc del 15 al 17 d’agost. Organitzada per l’Agrupació de Propietaris del Ventaiol, l’edició d’enguany manté l’essència de sempre, amb propostes per a petits i grans, i amb la voluntat de continuar enfortint els vincles entre veïns i veïnes.
Divendres 15 d’agost la celebració arrenca a les 18 hores amb una tarda de jocs populars per a tota la família. A les 20 hores, no hi faltarà el tradicional bingo, i a les 21 hores tothom està convidat al sopar de germanor. La nit acabarà amb la música de DJ Rubén, que posarà ritme a la primera jornada festiva a partir de les 23 hores.
Dissabte 16, la diversió continuarà a les 18 hores amb un circuit de ballanz bikes, unes bicicletes molt especials que faran gaudir petits i grans. A les 18:30, arriba el moment creatiu amb el taller “Tay-Day”: cal portar una samarreta blanca per poder pintar-la i endur-se un record ben original. Després d’un nou sopar de germanor a les 21:30 hores, DJ Rubén tornarà a posar la banda sonora de la nit.
Diumenge 17 serà el torn dels inflables, el futbolí humà, una escombradora gegant i un rocòdrom per als més atrevits, a partir de les 18 hores. I per cloure la festa, una dolça xocolatada a les 19 hores, oberta a tothom.