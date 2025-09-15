Segon Mercat Origen Montserrat a Ullastrell

Ullastrell acollirà dissabte la segona edició del Mercat Origen de Montserrat organitzat pel Parc Rural del Montserrat i l’Ajuntament del municipi.
L’activitat començarà a les 10 hores i se celebrarà fins a les 14 hores a la plaça de Lluís Companys i davant de l’Ajuntament. S’hi podran trobar productors del Parc Rural oferint diversos productes com vi, cava, oli, horta, pa i pastes, formatge o ratafia. Tot acompanyat de variades activitats per a dinamitzar la jornada tals com un esmorzar de forquilla, un concert de blues i música ambient, tallers i pintacares, un taller de kombutxa i d’orxata d’ametlles, “clown” i activitats infantils i sorteig de productes locals.
Promoure els productes locals
Aquesta és una iniciativa provinent del Parc Rural de Montserrat, associació de 18 municipis dels voltants de la muntanya de Montserrat que té per objectiu promoure i promocionar productors i productes locals així com donar suport a l’agricultura i a la pagesia i promocionar turísticament el territori format pel parc.
Els municipis són de quatre comarques: Bages, Baix Llobregat, Anoia i Vallès Occidental, formant-ne part municipis com Ullastrell, Viladecavalls, Vacarisses i Rellinars.
El Parc Rural ha convertit aquest mercat en itinerari i es podrà anar trobant en els diversos municipis que en formen part durant el proper any.