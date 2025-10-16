Sis acusats per violar una jove en una nau de Rubí accepten els fets i són condemnats a penes de 2 a 10 anys de presó

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes d'entre dos i deu anys de presó a sis homes jutjats per agredir sexualment una dona en una nau industrial abandonada de Rubí la nit de Sant Esteve del 2022. Els homes, nascuts entre el 1996 i el 2003 al Marroc, han admès els fets i han pagat 30.000 euros d'indemnització, i així han pogut rebaixar les peticions inicials, que anaven dels 52 als 60 anys de presó. Segons el relat pactat, aprofitant que dos dels acusats mantenien relacions sexuals esporàdiques amb la víctima, que era vulnerable per les seves característiques personals, la van portar a una nau industrial abandonada, on la van agredir sexualment juntament amb dos acusats més. Els altres dos ho van intentar.
La víctima, nascuda el 1998, està diagnosticada d'un trastorn d'afectivitat i té reconegut un 35% de discapacitat. Va conèixer dos acusats el 2021 i tenia relacions sexuals esporàdiques amb ells, tot i que tenia més afinitat amb un d'ells. Cap a les 9 del vespre del dia de Sant Esteve del 2022, A.N. la va trucar per quedar per fumar i beure. La va recollir en cotxe a les 10 de la nit i la va dur a una nau apartada i abandonada als afores de Rubí, on hi havia l'home amb qui tenia més afinitat i els altres quatre acusats. Durant el trajecte, la dona li havia dit al seu acompanyant que no volia tenir-hi sexe.
Un cop a la nau, tots sis van rodejar la noia i li van dir que era "nit de celebració" i "havia de complir", tot i que la jove els va reiterar que no volia mantenir relacions sexuals, entre altres motius perquè tenia la regla. Tot i això, dos dels acusats, la van començar a violar, un des de davant i l'altre des de darrere. Tot seguit van fer el mateix dos acusats més. Els altres dos acusats van estar mirant l'escena en tot moment sense fer res i quan van intentar participar de la violació, la resta d'acusats ho van impedir.
Per tot això, i després d'admetre els fets, A.N., àlies 'rojo', i A.E.A. han estat condemnats a deu anys de presó i deu més de llibertat vigilada per agressió sexual amb penetració i l'agreujant d'aprofitament de temps i lloc i l'atenuant de reparació del dany. Tampoc podran comunicar-se o apropar-se a la víctima durant deu anys després de complir la pena ni exercir cap feina que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat durant 30 anys. A.B., àlies 'pitbull', i S.E.A. han estat condemnats pels mateixos fets i delictes a nou anys de presó i cinc més de llibertat vigilada, amb les mateixes prohibicions i inhabilitacions que els dos primers.
Finalment, A.L. i M.E.L. han estat condemnats per intent d'agressió sexual amb penetració, amb els mateixos agreujants i atenuants que els altres condemnats, a dos anys de presó i cinc més de llibertat vigilada, i les mateixes prohibicions i inhabilitacions que la resta. Tots acusats hauran d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros en total.