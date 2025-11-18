L’Ajuntament de Vacarisses va ordenar divendres passat el tancament cautelar del camp de futbol municipal durant dos caps de setmana arran dels greus incidents ocorreguts el passat 8 de novembre en un partit de categoria juvenil entre el Vacarisses CF i el Terrassa FC “D”. Segons el consistori, els fets “van posar en risc la seguretat del públic assistent, el correcte desenvolupament de l’activitat esportiva i la integritat de les instal·lacions municipals”, motiu pel qual es considera que hi va haver “una greu alteració de l’ordre públic”.
Els incidents es van produir en els minuts finals de l’encontre, quan un jugador local va arribar tard en una acció, fent una entrada perillosa a un rival. Segons explica José Manuel Galeote, president del Vacarisses CF, això va encendre l’ambient en un partit “molt disputat i amb els nervis a flor de pell”. A partir d’aquí, el jugador que va rebre l’entrada “va encarar-se amb l’altre i el va agredir”. Tot seguit, “va arribar un altre company que també va respondre amb una agressió”, i això va provocar que “dos individus del públic assistent saltessin al camp i se sumessin a la baralla”, relata Galeote.
Un dels joves que va saltar al terreny de joc és jugador de l’equip juvenil del mateix club, però no estava convocat per al partit. El Vacarisses CF ja l’ha expulsat. En aquest sentit, el president explica que “tenim un comitè de disciplina intern”. Segons Galeote, l’altra persona del públic que va saltar al camp, també jove, va arribar a donar un cop de puny a un jugador del Terrassa FC. A més, aquest individu “ja va provocar aldarulls a la Festa Major de Vacarisses”, afirma el president del club. Tot i la gravetat dels fets, no hi va haver ferits.
Tant entrenadors com membres de l’staff dels dos equips van intervenir per intentar separar els implicats i calmar així la situació. Quan la Policia Local de Vacarisses i els Mossos d’Esquadra van arribar al lloc dels fets, “ja estava el tema controlat”, explica Galeote. Dos jugadors, un de cada equip, van ser expulsats amb targeta vermella i la Federació Catalana de Futbol (FCF) els ha imposat una “suspensió de forma cautelar”.
És un episodi aïllat?
L’alcalde de Vacarisses, Toni Masana, explica que aquest no és un episodi aïllat: “Hem pres aquesta decisió perquè això ja havia passat altres vegades al camp. N’estem una mica cansats”. En conseqüència, l’Ajuntament va decidir que els encontres que es disputin al camp municipal de Vacarisses el cap de setmana passat i aquest se celebrin a porta tancada. Segons Masana, la mesura s’ha aplicat “perquè el club reflexioni”.
Així, durant els dies afectats pel tancament, queda prohibit l’accés al recinte a qualsevol persona, entitat, equip o espectador/a que no disposi d’una autorització expressa de l’Ajuntament. La Policia Local vetllarà perquè la mesura es compleixi i garantirà la custòdia de les instal·lacions.
Des del club, Galeote assegura que s’està transmetent “una imatge que no és real” i que, tot i entendre la decisió municipal, considera que és “una mica excessiva”, sobretot perquè també “afecta els nens més petits del club”. Tot i això, afirma que “alguna mesura s’havia de prendre al respecte” i que el club continuarà treballant per evitar incidents d’aquest tipus. “Si hi ha altercats, cal conscienciar a la gent que això no es pot permetre de cap manera”, destaca el president.