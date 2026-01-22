Tanquen l’Escola Natura Montesori de Castellbisbal

L’Ajuntament de Castellbisbal ha dictat una ordre de tancament de l’activitat de l’Escola Natura Montesori, situada a la Masia de Can Santeugini, a causa de deficiències greus de seguretat, especialment en matèria de prevenció d’incendis, i per no complir la normativa vigent.
Al llarg dels darrers mesos, en diverses ocasions, s’han comunicat a la direcció del centre les deficiències detectades. Però no han estat corregides. Els informes tècnics conclouen que cal executar obres importants per garantir el compliment normatiu, actuacions que s’haurien d’haver realitzat amb caràcter previ a l’entrada en funcionament del centre, l’any 2022.
A més, s’han constatat mancances greus derivades d’instal·lacions inacabades que afecten directament la seguretat de l’alumnat, l’accessibilitat i altres requisits essencials per al desenvolupament de l’activitat.
Segons l’Ajuntament, la situació no s’ha resolt “tot i els requeriments formals, així com les reunions i contactes directes mantinguts amb l’empresa titular del centre i amb l’enginyeria responsable del projecte per encarar i solucionar la correcta implantació de l’activitat”.
L’Ajuntament ha ordenat el tancament del centre per garantir la seguretat de l’alumnat i del personal després de rebre un segon informe desfavorable del cos de Bombers que “constitueix un fet de màxima gravetat”.