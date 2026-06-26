El ple avala el complex residencial i l'eix de vianants a les naus de la carretera de Montcada

El ple municipal de Terrassa ha aprovat per unanimitat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà reurbanitzar l'àmbit de la carretera de Montcada 267. Aquest espai, on s'ubicava l'antiga fàbrica Filicolor, es transformarà en un nou teixit residencial i d'activitat comercial. El recinte, que ocupa 3.136 metres quadrats, inclourà prop de 800 metres quadrats de zones verdes i preveu conservar l'únic element patrimonial del conjunt, una xemeneia de 21 metres d'alçada.
El projecte Industrial Freixa, promogut pel Grup Salas juntament amb GMG, millorarà la connexió entre els barris del Centre i del Segle XX amb un nou vial que unirà la Plaça Vella, el Vapor Gran, les Torres del Segle XXI i el Vapor Sala Badrinas. El tràmit ha tirat endavant malgrat que falten dos dels 12 informes sectorials sol·licitats, perquè s'ha exhaurit àmpliament el termini legal establert per a la resposta per part de les companyies corresponents.
El nou complex comptarà amb 68 pisos, sis més dels previstos. Aquest increment es destinarà íntegrament a pisos de protecció pública, que passaran de 19 a 25, mentre que els 43 pisos de mercat lliure es mantindran intactes. La promoció està dissenyada amb terrasses que disposaran d'una doble alçada de cinc metres, cuines obertes integrades i grans finestrals per maximitzar la llum natural. El projecte aposta per un interiorisme contemporani amb acabats de primera qualitat i oferirà una zona comunitària amb piscina, aparcaments i trasters.
El portal de Sant Roc tira endavant entre crítiques de l'oposició
Un dels punts que ha generat més intercanvi dialèctic ha estat l'aprovació definitiva del projecte executiu per reconstruir l'aparcament del portal de Sant Roc. El consistori ha estimat una al·legació dels comerciants de Ca n'Aurell per reduir les molèsties de les obres i garantir els accessos, però ha desestimat les dues peticions de les entitats ecologistes ADENC i BiTer.
El govern municipal ha defensat que el pàrquing ajudarà a reduir el trànsit d'agitació i permetrà posar fi a l'abandonament d'una instal·lació tancada des de fa sis anys. Per la seva banda, l'oposició s'ha mostrat molt crítica. Pep Forn d'Esquerra Republicana ha reclamat destinar els 13 milions d'euros de l'obra a fer aparcaments dissuasius i en barris tensionats, mentre que el grup municipal socialista ha lamentat la pèrdua d'una oportunitat per donar usos alternatius a aquest espai cèntric. El regidor socialista Marc Armengol ha reafirmat que el posicionament del seu grup municipal "sempre ha estat el mateix" des del moment en què es va tancar la instal·lació. Segons ha exposat en la seva intervenció, des d'aleshores han defensat que "s'obria una oportunitat, una oportunitat per a la ciutat d'estudiar usos alternatius en aquest espai i usos que tinguessin en compte les polítiques mediambientals i que situessin la ciutat amb una mirada de futur".
Consens tens pels menjadors escolars
En l'àmbit educatiu, s'ha iniciat l'expedient per a la nova contractació del servei de menjador als centres docents públics. Tota l'oposició hi ha votat a favor en tractar-se d'un servei essencial, però ha retret la lentitud del govern municipal, una demora que obligarà a fer una darrera pròrroga de l'empresa actual per garantir els àpats del curs vinent. Tots els grups han coincidit a reclamar una reforma del decret autonòmic de 1996, perquè la llei de contractes actual restringeix el marge de millora qualitativa en favor del preu. S'ha instat l'Ajuntament a liderar aquesta reclamació davant la Generalitat per actualitzar les ràtios i aconseguir que l'estona de dinar es consideri temps educatiu.
L'aprovació de l'addenda del contracte programa amb la Generalitat en matèria de serveis socials per a l'any 2026 ha tirat endavant amb una injecció econòmica que suposa un increment d'1.657.000 euros respecte a l'exercici anterior. Aquesta dotació es destinarà a reforçar àmbits sensibles com el servei d'atenció domiciliària, la infància vulnerable, el sensellarisme i les ajudes d'urgència social.
El ple també ha acordat proposar el 25 de març i el 5 de juliol com a festes locals de Terrassa per a l'any 2027. També ha aprovat l'atorgament de condecoracions de la Policia Municipal de l'any 2026, que reconeixeran les actuacions destacades amb 49 medalles, una placa honorífica i 105 felicitacions públiques.