Una administració de Sant Cugat ven un segon premi de la Loteria Nacional

Sant Cugat ha tornat a ser agraciada en un sorteig de la Loteria Nacional. En la rifa celebrada aquest dissabte, 30 d'agost, el segon premi ha recaigut en el número 91842, molt repartit per tota la geografia estatal. Entre els diversos llocs on s’ha venut hi ha el punt de venda número 12.840 de Sant Cugat del Vallès, situat a la Via Augusta, 2-4 (centre comercial).
Feia gairebé un any que aquesta administració no repartia cap premi. L'últim va ser el segon premi de la BonoLoto del 19 de setembre del 2024.
En aquesta ocasió, el premi és de 120.000 euros el número i 12.000 euros el dècim. El mateix segon premi també ha estat venut a Manresa, San Fernando (Las Palmas), Albacete, Velez Rubio (Almería), Ballobar (Osca), San Agustín (Las Palmas) i Foz (Lugo).
El primer premi del sorteig, dotat amb 60.000 euros el dècim, ha estat per al número 23999 i també ha estat molt repartit.