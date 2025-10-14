Una passera unirà Volpelleres i Can Sant Joan

Ja s’ha aprovat el projecte de passera per a vianants i bicicletes per unir Volpelleres i Can Sant Joan. Les obres suposaran una inversió de 4,6 milions d’euros i es preveu que la licitació s’iniciï durant el gener de 2026 i que les obres puguin començar a l’estiu. El termini d’execució estimat és de 9 mesos.
L’actuació preveu la construcció dels accessos i les zones de transició, així com de dos nous trams de carril bici a Volpelleres i Can Sant Joan.
El projecte, encarregat per l’Ajuntament a l’AMB, respondrà a les necessitats de connexió entre el barri i el parc empresarial, amb la construcció d’un gran pont que travessarà els carrils de l’AP-7 per garantir la seguretat en la mobilitat de la ciutadania. L’estructura de la passarel·la creuarà els accessos de la B-30, la mateixa B-30 i l’AP7, amb una longitud de prop de 200 metres, una amplada mínima de 2,2 metres per a bicicletes i d’1,8 metres per a vianants. Segons l’alcalde, Josep Maria Vallès, la infraestructura “millora l’accessibilitat, garanteix la seguretat dels desplaçaments quotidians i fomenta un model de ciutat sostenible i funcional per a la ciutadania”.
El nou tram de carril bici a Volpelleres estarà entre les avingudes de la Clota i Via Augusta, amb un total de 220 metres de longitud. L’enllaç de la passarel·la amb la xarxa pedalable de Can Sant Joan connectarà a l’altura de l’avinguda de la Generalitat, amb un total de 315 metres de nou carril bici.