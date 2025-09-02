Urgència per reparar el cablejat urbà a Vacarisses

Diversos trams de cablejat i instal·lacions de telecomunicacions de Vacarisses presenten un estat deficient, amb cables despenjats, trams en mal estat i altres deficiències tècniques. Aquests desperfectes, segons el consistori, “no només suposen un greu risc per a la seguretat ciutadana, sinó que també afecten negativament el manteniment de l’espai públic i la seva imatge”.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha exigit a Telefónica una inspecció immediata de les instal·lacions afectades i la realització de reparacions urgents que garanteixin la seguretat i la funcionalitat de la infraestructura. També ha reclamat a l’empresa una resposta formal i ràpida, amb la data d’execució de les actuacions i informació clara sobre els passos a seguir. El consistori, alhora, ha ofert total col·laboració per facilitar visites tècniques i coordinar les intervencions necessàries.
L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, explica que “fa mesos que tenim aquest problema en molts carrers del municipi. Hi ha cables despenjats i més d’un cop han caigut a terra. Quan notifiquem la incidència a la companyia triguen a venir setmanes, mesos o fins i tot no venen”.
Segons Masana, la situació, que provoca "una imatge de deixadesa", preocupa els veïns i genera malestar: “Hem rebut moltes queixes i és normal. Exigim a l’empresa tenir els cables en bon estat”. A més, ha passat que “furgonetes o camions s’han enganxat a cables que estaven baixos o despenjats”.