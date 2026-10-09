Vacarisses congela les ordenances fiscals

La La Sala de Plens de l’Ajuntament de Vacarisses va acollir dijous una sessió extraordinària per debatre les ordenances fiscals per al 2027. La proposta municipal, presentada per la regidora d’Hisenda, Paola Moral Ramírez, preveu mantenir les taxes sense increments, amb l’objectiu de no afegir més pressió econòmica a les famílies.
La principal novetat de les ordenances està relacionada amb la gestió del servei de subministrament d’aigua, que s’ha delegat a l’empresa Giacsa. Aquest canvi comporta que l’import que fins ara es regulava com una taxa passi a tenir la consideració de prestació patrimonial. Segons va explicar el consistori, la modificació respon a una qüestió normativa i no implica cap variació en les quantitats que han d’abonar els usuaris.
La resta de canvis previstos són, principalment, ajustos normatius en les taxes gestionades per la Diputació. També s’han revisat alguns textos per fer-ne la redacció més clara i facilitar-ne la comprensió per part de la ciutadania.
La proposta no va obtenir el suport de tots els grups municipals. La Voz de Vacarisses hi va votar en contra, mentre que UIPV-Junts, el PSC i Vox es van abstenir. El principal motiu de les abstencions va ser la discrepància amb el criteri aplicat a l’IPC. Els grups que es van abstenir van expressar que no entenien el canvi respecte de l’exercici anterior, quan aquest indicador sí que s’havia tingut en compte a l’hora de regularitzar els costos.
L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana Ubach, va justificar la decisió: “Un dels motius és la inflació a l’alça, amb increments d’electricitat, carburants i altres.