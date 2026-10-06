Vacarisses creix com a destí de turisme de natura

Vacarisses reforça la seva aposta pel turisme de natura i patrimoni amb una presència cada vegada més consolidada a Natura Local, la plataforma digital que promou la descoberta del patrimoni natural i cultural dels municipis catalans. Des de la incorporació del municipi al projecte, les propostes de Vacarisses han generat 23.495 interaccions entre el web i l’aplicació mòbil.
Una de les dades més destacades és el perfil de les persones que consulten aquestes propostes: el 71% són visitants nous. Les rutes del municipi han superat, en conjunt, les 18.500 visualitzacions, mentre que l’aplicació de Natura Local ha registrat 11.589 visites.
Les xifres apunten a l’interès per les propostes de descoberta del territori i, especialment, a la capacitat de la plataforma per arribar a persones que encara no havien consultat els recursos turístics de Vacarisses.
Actualment, Vacarisses disposa de cinc itineraris documentats a Natura Local, pensats per descobrir el terme de manera autònoma i combinant paisatge, patrimoni i activitats familiars.
Entre les propostes hi ha la ruta de les Barraques de vinya de Can Torrella, un itinerari familiar que permet conèixer els vestigis del passat vitivinícola del municipi. També hi ha el recorregut per les masies de la vall de Sanana i de les Vendranes, que combina arquitectura tradicional i paisatge forestal.
La ruta de les fonts de Vacarisses permet descobrir aquests elements del patrimoni local i els espais de l’entorn de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A aquesta oferta s’hi afegeix la Ruta dels Masos i les Fonts, que combina patrimoni arquitectònic i natura, i la Ruta-Joc de la Vaca Xula, una proposta especialment adreçada al públic familiar que planteja la descoberta del territori com un joc interactiu.
Les rutes es poden consultar a través del web i de l’aplicació de Natura Local, que permet seguir els itineraris sobre el terreny mitjançant mapes i punts d’interès, així com accedir a informació sobre els elements naturals i patrimonials que es troben durant el recorregut.
Una eina per captar públic nou
Més enllà del nombre de consultes, l’Ajuntament posa l’accent en la capacitat d’aquest canal per donar visibilitat al municipi entre nous públics. El fet que set de cada deu visitants de les propostes de Vacarisses a Natura Local siguin nous és, en aquest sentit, una de les dades més significatives de l’activitat registrada.
La plataforma, que fa 13 anys que treballa en la promoció de la descoberta del territori català, planteja les rutes autoguiades com una eina per apropar els visitants al medi natural i rural i fomentar un model de turisme vinculat al territori.