El Vallès Occidental té 26 nous voluntaris de Protecció Civil

Protecció Civil va dur a terme el passat 11 d'octubre el lliurament de diplomes de les edicions 17 i 18 del Curs bàsic per a voluntariat de l'Isntitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). En total, a Catalunya l'han superat 310 alumnes, dels quals 26 són del Vallès Occidental. Això situa la comarca com la segona que més alumnes han superat aquest curs, només rere el Baix llobregat, que n'ha tingut 27.
Si desgranem la xifra per municipis, al Vallès els nous voluntaris s'han distribuït, sobretot, a Castellbisbal i a Sant Cugat del Vallès, què han acumulat 5 incorporacions cada un, és a dir, més d'un terç del total a la comarca. A Barberà del Vallès han estat 4 els voluntaris diplomats, mentre que a Montcada i Reixac i Palau-Solità i Plegamans han estat 3. Tanquen la llista Rubí i Santa Perpètua de Mogoda (2 voluntaris a cada municipi) i Sant Quirze del Vallès, Vacarisses i Viladecavalls (1 incorporació respectivament). Cap de les cocapitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, han tingut cap voluntari diplomat a aquesta tongada.
Així doncs, aquests 26 nous voluntaris faran tasques de prevenció i sensibilització a la població sobre el risc i les diverses emergències que es poden donar. També donen suport en dispositius de seguretat municipals, com quan hi ha certes celebracions, fires o esdeveniments esportius. Protecció Civil actua, sobretot, atenent les persones afectades per una emergència i garantint els serveis bàsics a la població afectada. Només al 2024, a tota Catalunya els voluntaris de Protecció Civil van efectuar més de 2.500 actuacions preventives i en emergències.