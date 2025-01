Baixada o pujada, depèn del sentit

Carrer d’Europa 1983 – 2025

Surt en poques ocasions, però surt. És el barri de Can Parellada, aquell caracteritzat, entre altres detalls, pel fet que la immensa majoria dels seus carrers tenen nom de continent o de país. Aquest que es veu a les dues imatges és el carrer d’Europa, però també hi ha el d’Amèrica, el d’Oceania, el de Suècia, el de Grècia o el de Malta. Tota una comunitat mundial de diverses cultures aplegades com a part del nomenclàtor de la ciutat.

Fotos: Cristóbal Castro – Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

La instantània del passat és de 1983, any en què Corinne Hermès, amb la cançó, “Si la vie est cadeau”, representant a Luxemburg, va guanyar el Festival d’Eurovisió celebrat a Múnic. I ens ensenya un paisatge molt diferenciat del que es pot observar a la fotografia actual i, en el qual, encara faltava de tot.

És més que evident que el que es pot visionar a la imatge d’ara podria formar part dels exteriors d’una pel·lícula o sèrie que volgués presentar una zona ben moderna i amb tot en el seu lloc. A la foto més vella, en canvi, tot quedava pendent per acabar de conformar una part del barri.

La perspectiva

La pujada o baixada, segons des d’on es vegi la perspectiva d’aquesta part del carrer, és considerable. Condueix, es baixi o es pugi, a altres indrets del mateix barri. No és, doncs, un tros ideal per als jocs de la canalla, sigui xutar una pilota o fer el tarambana d’una altra forma.

Han desaparegut els pals de la llum que, en fila, eren un dels objectes de l’escena. Ara hi ha arbres, bastant més galdosos que tot el que hi havia llavors.