El veí i la llegenda de la vaga a la japonesa

Plaça de la Immaculada 1998 - 2025

Avui tampoc ho és. La fotografia més antiga de les dues, que és de 1998, any en què es va publicar el “Canadian Oxford Dictionary”, no ens mostra un moment en què una vaga del sector obligava el veïnat a haver d’arremangar-se i escombrar la pols o el que calgués o treure la brossa. No. Aquesta imatge del passat, el que en realitat ens ensenya és quan els veïns, queixosos de la poca neteja al seu barri, van decidir sortir al carrer i fer la feina que, consideraven, des de l’Ajuntament de la ciutat no acabaven de completar.

Plaça de la Immaculada 1998

Nebridi Aróztegui

Plaça de la Immaculada 2025

Uma Jareño



Era una reivindicació que es podria catalogar similar a allò de la vaga a la japonesa, que en teoria suposa treballar el doble per fabricar un excés de producte i perjudicar a l’empresa, però que sembla que, en realitat, és una llegenda urbana que ens creiem nosaltres i algunes zones més del planeta.



Tornant al tema central de l’article, el cas és que el veïnat d’aquell barri, el d’Ègara, van anar a la seva i van decidir que la dita “si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit” tenia una vigència absoluta.

L’etiqueta de la foto



No ens podem estar de mencionar que aquesta era l’etiqueta que tenia la foto, i parlava de veïns, però la instantània més vella no deixa res al dubte i, veritablement, només n’hi ha un de veí i, pel que es denota de la seva cara, molt satisfet no semblava. Potser perquè l’havien deixat sol, amb excuses infumables, o perquè no estava d’acord, però per no quedar malament havia decidit donar un cop de mà. Mai ho sabrem. O sí.