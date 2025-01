El magatzem que es va poder salvar

Placeta de Saragossa – Magatzem Farnés 1976 – 2025

L’any 1976, era el Magatzem Farnés. Anys després, es convertiria en la seu de l’Arxiu Tobella, que ha perdurat dins els nostres dies com queda demostrat a la imatge més actual de les dues. Com explica el blog Modernisme a Terrassa, aquest edifici era carn d’enderroc, però unes entitats locals van engegar una campanya per salvar-lo. “Un dels principals impulsors de la campanya, Manel Tobella i Marcet, va acabar adquirint l’edifici per tal destinar-lo a un arxiu fotogràfic de la ciutat”, conclou. Un final feliç dins de la tristor que va suposar que desapareguessin altres construccions que no haurien d’haver desaparegut mai.

Fotos: Ramon Navarro – Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

És el destí, no hi ha cap mena de dubte. Alguns edificis no van resistir el desig de qui fos per ser enderrocats i passar a l’oblit visual, que no l’oblit pel que fa al record de la gent. Altres, en canvi, mai van ser a la llista de possibles desaparicions i, alguns, es van deslliurar de qualsevol mal. Amén. La fotografia antiga, de l’any ja esmentat, ens ensenya un grup de persones que formaven part d’aquest grup d’entitats que es negaven a l’adeu del magatzem.

Pas del temps

No hi ha grans variacions entre les dues instantànies, només el lògic pas del temps. La curiositat de la foto en blanc i negre és que es pot veure amb claredat “Pablo Farnés S.A.”, l’empresa que va tenir llogat aquest edifici de planta baixa i pis, fins a l’any 1972. Lluís Muncunill, una vegada més, va bastir una construcció per a la història d’aquesta ciutat. Una mostra més del seu modernisme que no morirà mai.