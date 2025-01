Un solar i un model de cotxes llegendari

Portal de Sant Roc (1966-2025)

Continuant amb les sardanes en el portal de Sant Roc, en motiu del concurs que organitza encara Amunt i Crists, avui les veiem des d’una perspectiva diferent. Això ens possibilita contemplar l’altre cantó d’aquesta ubicació i, a més, podem veure una gentada fent rotllana i els que hi anaven d’espectadors. Com passava també amb la fotografia de les més antigues de l’edició d’ahir, en aquesta ocasió es poden visionar alguns detalls força curiosos. Si el protagonisme era per a un edifici, l’Escola Torrella, en aquest cas, més aviat és per a un solar i una construcció encara per bastir.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

Es contempla en el centre de la imatge, gairebé, i és el terreny on, actualment, hi ha la seu d’una entitat bancària, el BBVA, acompanyada dels pisos que hi ha per sobre. Una mica més cap al cantó dret hi ha el local on, molt de temps, hi va haver l’Humet, dedicat a la venda d’electrodomèstics. Era un dels establiments clàssics d’aquest enclavament de la ciutat.

En blanc i negre

Repassant altres punts d’aquesta instantània en blanc i negre es detecten vehicles, presumiblement, i en gran part, corresponents al llegendari 600, un cotxe que, en aquells temps, feia fortuna i era un dels que es podien veure més pels carrers i carreteres de tot arreu.

Qui, d’aquella època, no ha pujat mai en un d’aquests models? Sembla impossible. Era un automòbil típic en un període que no té res a veure amb el d’ara, amb tantes marques d’arreu del món que costaria fer una llista amb totes.