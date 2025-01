Una piscina i un bar molt ben situat

Piscina del Club Natació Terrassa (1976-2025)

Una piscina acostuma a relacionar-se amb oci a l’estiu i a cursets per a infants a l’hivern. També hi cabria, en aquesta última opció, el seguit d’adults que van a nedar per fer esport, ja que prefereixen estar a l’aigua que sortir a córrer, o un altre seguit que ho fan perquè els hi ha recomanat terapèuticament, per millorar algun mal d’esquena o similars.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

La piscina que apareix a les dues imatges és una de les del Club Natació Terrassa que, com el seu nom indica, es dedica principalment a les activitats que tenen relació amb l’aigua. Acostuma a ser així.

Quan ens fixem en la instantània d’ara tenim clar que l’equipament ha canviat i molt. Però, és molt possible, que el que cridi més l’atenció sigui l’estança que es veu a dalt. En l’actualitat, és una sala per als socis i, sovint, s’hi han celebrat assemblees, ordinàries i extraordinàries.

Llavors, quan es va fer la fotografia del passat, a la mateixa ubicació hi havia el bar. Un lloc que permetia, per exemple, que els pares seguissin les evolucions dels seus fills mentre feien classes de natació, degustant un cafè o una cervesa. O una coca-cola, també.

Activitat interessant

Veure com han canviat els clubs de la ciutat és una activitat interessant, perquè si la societat ha canviat amb el temps, també ho ha fet l’esport i, el que fa uns anys era considerat com de nova generació, amb els ulls d’ara, ens sembla carrincló i més que passat de moda. Un bar a aquest lloc ajuda a diversificar les funcions. Passa el mateix amb els bars dels camps de futbol.