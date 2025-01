Unes escenes amb els Reis d’Orient

Recepció dels Reis d’Orient a l’Ajuntament (1981-2025)

Encara amb alguns dels actes més esperats de les festes de Nadal en els pensaments de moltes persones, recuperar les dues instantànies que toquen avui pot representar enyorança o qualsevol altre sentiment, ni que sigui negatiu. La recepció dels Reis d’Orient a la seu de l’Ajuntament és un clàssic com es comprova guaitant les dues imatges. Les diferències són evidents, i no només perquè a cada una hi ha un alcalde, a la més antiga, Manuel Royes, i a l’actual, Jordi Ballart. El primer de la democràcia i l’actual. Una pila d’anys entre un mandat i l’altre.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Rafel Casanova

La foto del passat és de 1981, any de la mort de la ballarina i actriu Adele Astaire, germana del famós Fred. Que aixequin la mà els qui sabien que aquest actor i ballarí tenia una germana que també ballava i actuava.

Tornant al tema principal, el de la presència dels Reis d’Orient a l’atri de la casa consistorial, no cal remenar molt ni endinsar-nos en com ha canviat tot. No només uns detalls, no. Tot. I tot, és tot.

La posada en escena del 5 de gener de 1981 és molt més austera, perquè eren anys de més austeritat i menys evolució. La que es pot observar a la imatge actual no té res a veure i no només perquè la instantània sigui en color.

Portat bé

Els Reis d’Orient ja van passar i els que s’havien portat bé van tenir regals i els que s’havien portat malament, també. Perquè allò del carbó, en realitat, “és una enganyifa dels de dalt” (APM dixit) i, gairebé tothom, el dia 6 de gener, rep algun obsequi. O més d’un.