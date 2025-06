Unes restes que encara hi eren

Passeig del comte d'Ègara 1994 - 2025

Aquesta petita muntanya de brossa que podem contemplar a la imatge del passat, que és de 1994, any del naixement de la ciclista noruega Katrine Aalerud, no escenifica una vaga del sector ni res que pugui aproximar-s’hi. Són les restes de la Fira de Santa Llúcia, o més ben dit, els residus que van quedar desprès de l’últim dia d’aquell any, a l’espera que algú els recollís. És el que succeeix quan acaben aquesta classe de patums, que el paisatge s’omple de solitud i, a més, amb objectes que fan nosa.

Passeig del comte d`Ègara 1994

Domingo Salmerón - Arxiu Diari de Terrassa

Passeig del comte d`Ègara 2025

Alberto Tallón



La realitat és la que és i, en principi, se suposa que algú havia de recollir aquesta col·lecció de caixes, de fusta i de cartó, bosses i paperots diversos que omplien el passeig, en un temps molt diferent del d’ara. Només cal comparar les dues instantànies per fer-se’n càrrec de tots els que queden a l’aire.



Aquesta muntanya petita, acompanyada de l’home que s’encamina cap a la zona de la Mútua, són els únics elements que destaquen de la foto del passat. En canvi, a la més actual, podem visionar una mica de tot, com terrasses amb gent prenent alguna cosa, tobogans i altres per al gaudi dels més menuts o gent intentant fugir del sol i de la calor.

Canvi de cara



El passeig ha canviat de cara i, com passa sempre a aquesta localitat i, segurament, a totes les del planeta, hi va haver detractors i altres que ho van trobar encertat. A la fotografia de fa més temps es veu un panorama que, també, devia agradar a uns i devia promoure el rebuig de molts altres. Com passa sempre.