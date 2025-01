Neu sobre un emblema important de la ciutat

Plaça de Josep Freixa i Argemí 1985 – 2025

La nevada que queda reflectida a la imatge del passat que toca avui, que és de 1985, any de la publicació del darrer número del diari El Correo Catalán, ens transporta a una plaça que, per una part, fa de llindar del parc de Sant Jordi. És la plaça de Josep Freixa i Argemí que, com es comprova, aquell dia, estava plena de neu. Al fons, la Masia Freixa, també blanca, tot i que el fet de ser una instantània en blanc i negre ho desvirtua bastant.

Fotos: Cristóbal Castro – Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Un edifici de color clar, amb neu, no acaba tenint un efecte que el contrasti. Diferent seria si aquesta construcció, emblema de la ciutat, fos de color verd o morat. Llavors, l’efecte de la neu seria un altre. Els colors, depenent de com els combinem, els podem veure d’una manera d’una altra. És evident.

Si ens centrem en la imatge actual, es pot confirmar que aquesta zona està en obres i s’està arreglant alguna cosa. Per tant, si nevés ara, el mullader, molt probablement, seria encara més gran. Perquè, i ho sap tothom, després de la neu ve l’aigua i, barrejada amb terra, arriba el fang i, amb el fang, treballar és molt més dificultós, llevat de si es fan escultures amb aquest material.

Respecte a la d’ahir

Dos anys hi va haver entra la nevada que es pot veure a la imatge més antiga d’aquesta edició respecte a la d’ahir. És a dir, amb dos anys de diferència, la ciutadania d’aquesta localitat va poder assaborir (o patir) tot allò que passa en circumstàncies meteorològiques com aquesta. Són situacions que, com es deia en l’anterior número, agraden més als infants i als que mai han vist nevar.

En general, es pot dir que l’escenari que surt a les dues fotos és molt semblant. Els canvis són mínims, conceptualment, i no es pot considerar que el tros hagi sofert una variació considerable, que és un dels requisits no escrits d’aquesta secció. A voltes, no pot ser i les imatges ofereixen detalls molt similars. Un altre dia serà diferent.