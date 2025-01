Una passejada colpidora per la neu

Carretera de Castellar (1987-2025)

Per tancar aquest petit cicle amb imatges de nevades de la dècada dels vuitanta, ens traslladem a la carretera de Castellar. És, molt probablement, de les cinc que hauran aparegut, la que mostra un paisatge molt més cru, amb la neu caient a bon ritme i els carrers i les voreres bastant afectades per aquest fenomen climatològic. També el patien els elements del mobiliari urbà, com es pot comprovar en bancs, papereres, arbres i senyals de trànsit. En aquestes situacions, rep tothom i, aquí, s’inclouen també els objectes inanimats.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

A la instantània més vella, que és del 1987, any en què el Club Sport Herediano va guanyar la lliga de futbol de Costa Rica, la persona que sosté el paraigua, es nota que no les té totes. Es va abrigar bé, això sí, i es va calçar unes botes reglamentàries per afrontar els perills. Però, la sensació que transmet és que no ho passava gens bé amb aquesta passejada, fos voluntària o obligada. La solitud amb què ho va haver de viure, és de suposar, tampoc ajudava gaire.

La fotografia actual

Toca guaitar durant uns instants la fotografia actual. Es veu, molt clarament, com els articles del mobiliari urbà es mantenen, encara que han canviat de lloc, com si haguessin jugat a les cadiretes. La placidesa d’aquesta imatge és oposada a la de la nevada. La comparació ho fa evident.

A més, l’efecte de la neu i el mal temps, no deixa veure què es pot veure a l’horitzó de l’escena de la foto del passat. Tampoc el monument a la Dona Treballadora, que no hi era.