El castell misteriós i el pont que uneix

Les Fonts (1994-2025)

Si hi ha un element que coneix molta gent que no viu a aquest barri ni té relació directa és el famós castell. Per començar una sèrie dedicada a les Fonts, és l’edifici ideal, en especial perquè, de sempre, l’ha envoltat com una mena d’aura de misteri. Molts no sabran que, a aquesta construcció i quan encara no era ni la meitat del que és actualment, en els seus inicis, s’hi venia vi. Més tard, es diu que s’hi podien comprar mobles i antiguitats.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Observant la foto més antiga, que és de 1994, any en què el pilot japonès Kazuto Sakata es va proclamar campió del Món de 125 cc, es comprova fefaentment que el castell va anar creixent fins a la seva forma actual, com si fos de l’època medieval.

Es descriu a “Pobles de Catalunya” que aquest castell “no segueix un esquema historicista, més aviat és una amalgama eclèctica d’elements ben diversos, amb nombroses estatuetes, bustos, cariàtides, relleus, forjats o columnes merament ornamentals”.

Té l’etiqueta

Un altre element que potser no té la fama del castell, però que també té l’etiqueta d’emblemàtic d’aquest barri és el pont. És una peça més que imprescindible per a totes les persones que viuen a una part important de les Fonts. És un pont que uneix i pel que circulen vehicles i persones cada dia. També es poden veure molts més edificis a la imatge de 2025 respecte a la més vella. El barri també ha crescut en aquest sentit, amb més habitatges i més serveis. Uns es complementen amb els altres.