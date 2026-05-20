L'Ajuntament decidirà al juny si prorroga la concessió del menjador escolar

La junta de govern de l’Ajuntament de Terrassa haurà de decidir el pròxim mes de juny si prorroga un any més la concessió del servei de menjador de les escoles públiques de la ciutat a l’empresa Mediterranea de Catering SLU. La decisió arriba mentre encara continua obert l’expedient informatiu iniciat pel consistori arran de diverses queixes i denúncies per presumptes deficiències en els àpats escolars.
La qüestió s'ha abordat aquest dimecres a la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació. El regidor del PSC Carlos Lázaro ha preguntat per l’estat de la pròrroga i per les novetats de l’expedient. Des del servei municipal d’Educació s'ha confirmat que la renovació encara no està aprovada formalment, tot i que ja s’ha comunicat de manera informal a l’empresa concessionària. La validació definitiva dependrà de la junta de govern i haurà d’estar resolta abans del 30 de juny.
L’expedient, obert el passat mes d’abril, recull una llarga llista d’incompliments detectats durant el curs 2025-26. Entre les diferents incidències hi ha plats servits amb menys ingredients dels previstos, racions insuficients de peix o carn, manca de producte per cobrir tots els alumnes i problemes de manteniment en diverses cuines.
El decret també apunta deficiències documentals, com la falta d’albarans sobre productes ecològics i dades incompletes d’assistència als menjadors. Paral·lelament, l’Ajuntament de Terrassa ja treballa en la futura licitació del servei, amb la voluntat d’impulsar un model més exigent i amb més pes dels productes de proximitat i del lleure educatiu durant l’horari de menjador.
Mediterranea de Catering SLU i l’Ajuntament van formalitzar el contracte el 24 de juliol de l’any 2023. El contracte tenia una durada inicial de dos anys i es podia prorrogar anualment fins a un màxim total de quatre cursos. Així doncs, la concessió podria allargar-se fins al curs 2026-27.