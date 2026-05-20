La Masia Freixa, un dàcar o el Patge Xiu-xiu: els nous llums de Nadal del patrimoni terrassenc

És ple mes de maig i falta encara més de mig any pel desembre, però a Terrassa ja es pensa en els llums, els carrers engalanats i l’ambient comercial de la campanya de Nadal. L’Ajuntament ha posat en marxa la licitació per adquirir una nova col·lecció de guarniment lumínic propi inspirat en alguns dels símbols més reconeixibles de la ciutat: el Xiu-xiu, el dàcar, la Masia Freixa i el quinto. La iniciativa, amb un pressupost de més de 100.000 euros, busca reforçar l’atractiu dels carrers terrassencs durant les festes i, per sobre de tot, construir una imatge nadalenca amb identitat pròpia.
La proposta contempla la fabricació de 23 nous elements ornamentals. D’una banda, vint figures lluminoses del Patge Xiu-xiu que s’instal·laran en fanals. De l’altra, tres grans estructures tridimensionals, com les que es van estrenar les campanyes passades, amb formes de regals o boles dels arbres de Nadal. En aquest cas, les figures tindran component identitari i seran fàcilment reconeixibles pels terrassencs, ja que es tractarà d’un dàcar gegant, d’un arc inspirat en la Masia Freixa i d’una garrafa del quinto. Tot plegat formarà part de la decoració dels espais públics de la ciutat i s’incorporarà a l’enllumenat nadalenc dels pròxims anys.
El projecte va més enllà de la simple decoració. El govern municipal planteja la il·luminació nadalenca com una eina de dinamització comercial i també de projecció de ciutat. De fet, l’Ajuntament argumenta que molts municipis han convertit el Nadal en un “pol d’atracció” capaç de captar visitants i consumidors, i defensa que Terrassa “necessita reforçar la seva oferta per evitar la fuita de potencials visitants i consumidors cap a altres poblacions”.
El plantejament municipal és que Terrassa tingui un Nadal reconeixible i diferenciat, amb elements que no es puguin veure enlloc més. I és aquí on apareix el gran fil conductor del projecte: la voluntat de crear una marca Nadal de ciutat, com moltes altres han anat forjant al llarg dels temps. No es tracta només de posar més llums, sinó de construir identitat pròpia a través d’idees arrelades a la memòria col·lectiva terrassenca.
La selecció dels motius no és casual. El Patge Xiu-xiu és una de les figures més estimades del Nadal i un símbol emocional per a moltes generacions de famílies terrassenques, durant 75 anys. La Masia Freixa representa el gran emblema patrimonial i arquitectònic de la ciutat, una silueta immediatament identificable a l’”skyline” de Terrassa. El dàkar introdueix la gastronomia local dins de l’escenografia nadalenca, mentre que el quinto apel·la a una de les tradicions socials més populars d’aquestes dates.
El resultat és una combinació de patrimoni, cultura popular, tradicions i elements quotidians convertits en decoració urbana. En certa manera, el projecte intenta transformar referents molt terrassencs en aparador visual i emocional. Una aposta que connecta amb la tendència de moltes ciutats de buscar una imatge pròpia durant la campanya de Nadal, especialment en un moment en què l’enllumenat s’ha convertit també en un element de competència entre municipis, com els casos de Vigo o Badalona.
La licitació preveu un pressupost total de 101.942,50 euros, IVA inclòs, i un termini màxim d’execució de tres mesos des de l’adjudicació del contracte. Aquests terminis indiquen que l’enllumenat podria estar enllestit de cara a la pròxima campanya nadalenca. El contracte inclou tant el disseny i la fabricació com el transport i adequació tècnica dels elements.
Els nous motius hauran d’estar fabricats amb materials resistents per a ús exterior i incorporaran tecnologia LED de baix consum. De fet, l’eficiència energètica serà un dels criteris que es valoraran a l’hora d’escollir l’empresa adjudicatària. També es premiarà la reducció dels terminis d’execució.
L’Ajuntament defensa, a més, que tot el conjunt s’ha concebut com un projecte unitari i coherent. Per això la licitació no s’ha dividit en lots separats. La seva voluntat és mantenir una homogeneïtat estètica, tècnica i de materials entre tots els elements, així com garantir la compatibilitat dels sistemes elèctrics, ancoratges i estructures.
Com seran aquests nous llums?
Patge Xiu-xiu
Serà la proposta més nombrosa, amb 20 elements decoratius lluminosos en format 2D destinats a instal·lar-se en fanals. Cada peça serà de 124 x 170 centímetres i combinarà diferents tonalitats de llum blanca, blanca càlida i blava. L’estructura es fabricarà amb alumini o materials equivalents i incorporaran cordons lluminosos “flash” per generar brillantor. Els acabats inclouran malles de PVC en colors blanc, blau i daurat per reforçar l’impacte visual.
Dàcar
El dolç terrassenc més típic es convertirà en una gran figura nadalenca tridimensional de 270 x 250 centímetres. També serà d’alumini o materials similars preparats per a ús exterior i tindrà acabats amb tapissos vermells, marrons i daurats per recrear l’aspecte del dolç. Incorporarà il·luminació amb cordons vermells i blancs càlids amb efecte “flash”, i inclourà elements decoratius com la malla PVC daurada i xapa vinilada, així com peanes específiques per a l’estabilitat.
Garrafa del quinto
La cultura popular terrassenca també estarà representada en 3D. L’element tindrà unes dimensions de 270 x 250, amb alumini preparat per a l’exterior. Els acabats reproduiran els colors habituals vinculats a aquesta tradició popular, amb tapissos vermells, marrons i daurats, així com malles de PVC daurades i xapes vinilades decoratives. El projecte també preveu la instal·lació de peanes específiques i sistemes d’ancoratge per garantir la seguretat i estabilitat.
Masia Freixa
L’element patrimonial més icònic de Terrassa serà protagonista. La figura tindrà unes dimensions de 320 x 280 centímetres i reproduirà una de les formes més característiques de l’edifici modernista. Com la resta, serà d’alumini o material equivalent i combinarà llum blanca i blanca càlida amb cordons lluminosos de tipus “flash”. Els acabats inclouran malla PVC blanca i daurada i el conjunt disposarà de dues peanes específiques per assegurar la subjecció.
Una mostra més de la voluntat de crear un Nadal 100% egarenc
La nova lluminària inspirada en el Xiu-xiu, el dàcar, la Masia Freixa i el quinto no és un projecte aïllat. De fet, forma part d’una estratègia que l’Ajuntament fa temps que intenta consolidar: construir un Nadal amb identitat pròpia i clarament vinculada a Terrassa. En els darrers anys, el consistori ha intensificat les iniciatives per convertir la campanya nadalenca en un element de dinamització comercial, cultural i també emocional, amb activitats i símbols pensats específicament per reforçar el sentiment de ciutat.
Un dels exemples més visibles va arribar amb l’encesa de llums del 2024, quan Terrassa va estrenar personatges propis de Nadal. El Raval de Montserrat es va omplir de famílies per assistir a un espectacle protagonitzat pel Llumí, el “guardià del Nadal”, i l’Estel, la fada de la llum. L’acte, amb audiovisuals, música i una posada en escena pensada per al públic familiar, va servir per introduir nous símbols nadalencs vinculats exclusivament a la ciutat.
Aquell mateix any, el govern municipal ja parlava obertament de crear “un Nadal amb segell inequívocament terrassenc”. Aquesta idea també va justificar el fitxatge d’un assessor extern per dissenyar i coordinar la campanya. La ciutat va desplegar un ampli paquet d’iniciatives amb una inversió que fregava els 645.000 euros. Entre les apostes hi havia el tradicional avet de 12 metres al Raval de Montserrat, la instal·lació d’una pista sintètica de patinatge a Can Boada, així com el retorn dels trenets de Nadal tant al Centre com als barris. A tot plegat s’hi afegia una forta inversió en enllumenat ornamental, superior als 445.000 euros.
Durant la presentació de la campanya del 2025, l’alcalde Jordi Ballart insistia en la necessitat de reforçar un “model propi i autèntic”, allunyat de la competició entre ciutats per tenir el Nadal “més instagramejable”. L’objectiu, defensava, era potenciar una proposta basada en la identitat terrassenca, el comerç local i la participació de les entitats.
La programació es va estendre als eixos comercials i als barris, amb mercats de Nadal, activitats familiars, concursos, trenets, fires i iniciatives solidàries. També es van incorporar novetats destacades, com el Vapor dels Reis Mags, una experiència immersiva instal·lada al Vapor de Prodis amb la implicació d’entitats socials i culturals de la ciutat.
Paral·lelament, es recuperava la pista de gel real a la plaça Nova, es reforçava la decoració dels carrers i es mantenien elements tradicionals com els pessebres, les cantades de corals o l’encesa de llums.