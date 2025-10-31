3Cat incorpora una col·lecció audiovisual sobre l'MNACTEC

La plataforma 3Cat ha incorporat al seu catàleg la nova col·lecció Tecnologia, indústria i societat, integrada per dotze produccions audiovisuals del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), amb seu a Terrassa. El contingut ja es pot veure al servei digital de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i també al SuperCampus del SX3.
La col·lecció ofereix un recorregut divulgatiu per la tecnologia, la ciència i el patrimoni industrial, amb especial atenció a qüestions d’actualitat científica i tecnològica i el seu impacte social. Les peces combinen contingut històric i reflexió contemporània a través de la veu d’experts, i formen part d’una selecció de produccions del canal digital del museu, Canal MNACTEC.
Ara per ara, 3Cat inclou quatre capítols de la sèrie El telescopi, dedicada a la tecnologia; quatre episodis de Peces clau, centrada en objectes destacats de les col·leccions del MNACTEC; i quatre documentals sobre patrimoni industrial. La previsió és ampliar el catàleg més endavant amb nous continguts.
L’acord entre el MNACTEC i la CCMA respon a l’objectiu de reforçar 3Cat com a plataforma pública de referència en llengua catalana i, alhora, permet al museu terrassenc augmentar l’abast i la visibilitat de la seva tasca divulgativa en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.