Raïm i bon any a ritme de jazz a Terrassa

Sense solució de continuïtat, el so de les campanades es barrejarà amb l’energia clàssica de La Vella Dixieland. La Nova Jazz Cava de Terrassa mantindrà aquest dimecres, a la Nit de Cap d'Any, la tradició amb la presència del mític conjunt, aquesta vegada amanit amb la veu i la guitarra de Namina. Després, festa amb Trescatorze DJ. Aquest dijous a la tarda, un altre concert de La Vella. I aquest divendres, la improvisació de Fail Again Ensemble, la formació encapçalada pel guitarrista David García i la saxofonista Mireia Tejero.
Just després de les campanades
Nits com la del 31 de desembre no estan dissenyades per a la frugalitat, i el més probable serà que ens atipem de menjar per acomiadar l’any en culminació grandiosa dels excessos de les últimes setmanes. A la Nova Jazz Cava de Terrassa es projecta una proposta amb dues possibilitats: com la sala obrirà portes a les 23 hores, el trànsit entre el 2025 i el 2026 podrà viure’s allà mateix, incloent-hi les campanades i el raïm, a les 23.59 hores, perquè aquesta nit no és la més idònia per a la impuntualitat. I just després de campanades, raïm, abraçades, repartiment de cotilló i expressió dels millors desitjos, es podrà rebre el 2026 amb el ritme de La Vella Dixieland, aquest cop amb la col·laboració de Namina. Segona opció: podem fer el raïm a casa (on sigui) i, a continuació, adreçar-nos a la Nova Jazz cava, doncs el concert de la mítica banda començarà a les 00.15 hores. I dijous, repeteixen.
L’exemple més clar per explicar l’analogia de camins entre la Cava (entre Terrassa) i La Vella Dixieland es resumeix en els aniversaris d’esdeveniments: el conjunt celebra enguany els 45 anys d’existència i el Festival Jazz Terrassa bufarà poc després les espelmes d’idèntic guarisme.
Segons els organitzadors, la col·laboració amb Namina, amb la seva veu i la guitarra, “aporta un toc fresc i contemporani al repertori tradicional de La Vella, creant un so únic que combina melodies clàssiques amb improvisacions plenes de dinamisme”. Aquest doble concert especial de 45è aniversari no només celebra la música, sinó també la trajectòria de la banda, les seves generacions de músics i l’estil inconfusible que els ha convertit en emblema en l’escena jazzística catalana. El preu a la web de l’entitat i a taquilla és de 35 euros (24,50 per als socis del club). Desprès del concert, a partir de les 2.30 hores d'aquest dijous, i a un preu de 10 euros (entrada gratuïta per als socis), Trescatorze DJ dinamitzarà la Festa de Cap d’Any amb música disco i funk.
De 20 euros és el preu general per al segon concert dels mags dixieland, previst a partir de les 19 hores d'aquest dijous, 1 de gener, amb els mateixos protagonistes de l’oferta nocturna d’hores abans: Pep Gol (trompeta), Pau Casares (clarinet i saxo tenor), Lluc Casares (saxo alt), Xavier Manau (trombó), Gerard Nieto (piano), Josemi Moraleda (contrabaix), Joan Casares (bateria) i Namina (veu i guitarra).
L'avantguarda
Només un menys, set, són els integrants del singular conjunt encarregat de seguir amb la festa, perquè la gatzara del nou any no es detindrà a la Nova Jazz Cava l’1 de gener. L’endemà, el divendres, Fail Again Ensemble presentarà el concert “A Jackson in your house”, un homenatge a la música de l’Art Ensemble of Chicago. Això ja és una altra cosa. Això és, en síntesi, una porta oberta a la descoberta de l’avantguarda del jazz.
Fail Again Ensemble ja va captivar el públic del club terrassenc a la vetllada del passat 6 de novembre, quan la col·laboració in situ de l’artista visual Morcky i el conjunt jazzístic, en harmonia i performance, va fructificar en la creació de tres propostes de cartells del qual setmanes després, després d’un procés de votació popular, va sorgir el reclam oficial del Festival Jazz Terrassa 2026.
Després de liderar el col·lectiu MIS (Sound Insurrection Movement , Mireia Tejero (saxo alt) i el guitarrista David García Aparicio encapçalen ara aquest nou projecte. Fail Again Ensemble va néixer com una banda acústica de carrer amb un concepte “site-specific”, terme que al·ludeix a intervencions artístiques creades per a un lloc particular; l’espai triat esdevé part integral de l’obra mateixa.
La banda la completen Sergi Rovira (saxo tenor), Lluís Vallès (saxo baríton), Pol Padrós (trompeta), Vicent Pérez (trombó) i Jordi Pallarés (bateria). Els Fail, que reivindiquen el fracàs com a element inherent a qualsevol activitat artística, lluny del mer consum en sèrie, presenta a l’àlbum “Smells funny”, un recull de composicions en temps real basades en material preexistent d’autors tan diversos com Ornette Coleman, Pink Floyd i Silvius Leopold Weiss. David García dirigeix la formació practicant el “soundpainting”, llenguatge d’improvisació amb 900 signes que utilitza gestos i senyals per dirigir els músics en temps real. El preu: 18 euros (13 per als socis).
La vibració de dissabte
Això sols acaba de començar. Aquerst dissabte vinent, 3 de gener, a les 21.30 hores (15 euros), una vintena de músics se succeiran per convertir la Nova Jazz cava en un formiguer de swing, jazz i soul. The Big Barra Band presenta el seu nou espectacle “Dones & Big Band”, un concert dedicat a les grans veus femenines que han marcat la història de la música. El recorregut inclou èxits de Celia Cruz i Ella Fitgerald, però també d’artistes com Aretha Franklin o Amy Winehouse . La banda, nascuda l’any 2018 a Sant Quirze del Vallès, proposa un espectacle amb l’energia i la potència de les grans orquestres dels anys 1940 i 50, però amb arranjaments originals i una interpretació que combina tradició i modernitat. La cita comptarà també amb un repertori nadalenc ple de clàssics del swing.