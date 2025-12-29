L'alcalde de Terrassa rep Guillo Rist

De reeixir al plató d’ “Operación Triunfo” a casa seva, al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), a Terrassa, al despatx de l’alcaldia. Jordi Ballart va rebre aquest dissabte el cantant terrassenc Guillo Rist, destacat participant a la darrera edició de l’espectacle de talent musical presentat per Chenoa.
La regidora de Presidència, Rosa Boladeras, va acompanyar l’alcalde en la rebuda institucional. Durant la trobada, Ballart i l’artista van parlat del pas del Guillo per la coneguda acadèmia televisiva i dels nous projectes que Rist encara de cara al futur.
Fins a la semifinal
Mario Barrero (Terrassa, 2002), conegut artísticament com a Guillo Rist, va ser l’últim expulsat de l’edició, quedant-se així a les portes de la final de l’esdeveniment. Tot i així, va deixar empremta a “Operación Triunfo” 2025 amb un estil que combinava cant, coreografia i acrobàcia. Va arribar fins a la semifinal.
En declaracions al Diari de Terrassa, Guillo Rist va apuntar alguns projectes de futur: iniciatives musicals, directes escènics i llançament de la seva carrera artística més enllà de l’acadèmia instal·lada al Parc Audiovisual de Catalunya.