El gener arriba ple de jazz

Prepareu les agendes. El mes de gener arriba amb noves propostes, sonoritats i artistes a la Nova Jazz Cava. Des de divendres vinent i fins al dissabte 31 de gener, el temple del jazz terrassenc oferirà totes les declinacions musicals amb un cartell espectacular, encapçalat per les ressonàncies populars d’Amigo Trío i el saxofonista neerlandès Bernard Van Rossum. El teló s’apujarà el divendres 9 de gener amb una revisitació de Frederic Mompou per part del pianista de Falset Lluís Capdevila i acabarà el dissabte 31 amb el saxofonista de Blanes Hèctor Floría i el seu quartet, que presentarà el seu nou àlbum, “Coordenades”.
Enmig, la banda sabadellenca New Old School arriba amb un directe potent que barreja soul, blues, funk i rock, amb el carismàtic “frontman” Jordi Moruelo al capdavant.
El cinema tindrà un paper destacat. D’una banda, veurem “Miquel Barceló canta a Sinatra”, un homenatge a una de les grans icones del segle XX, un univers recreat amb respecte i personalitat. El viatge cinematogràfic seguirà amb la Fredi’s Jazz Band, que interpretarà bandes sonores en clau de jazz. Gaudirem d’una relectura creativa de temes de James Bond o “Misión Imposible”amb “Moon River “ o “Over the Rainbow” inclosos.
Lluís Capdevila Trio, “Mompou revisited: intimate impressions”, divendres 9 gener, 21.30 hores. preu: 18 euros
El pianista i compositor Lluís Capdevila presenta una revisió íntima i contemporània de l’obra de Frederic Mompou amb el seu trio internacional, una formació nascuda fa una dècada. A “Mompou Revisited: Intimate Impressions”, Capdevila dialoga amb l’esperit delicat i introspectiu de les impressions íntimes i el connecta amb el llenguatge vibrant del jazz modern. Acompanyat de Petros Klampanis al contrabaix i Luca Santaniello a la bateria, el trio ha consolidat un so propi des del seu àlbum de debut, Diàspora, seguit de Social, ambdós presentats a la Cava.
New Old School, dissabte 10 de gener, 21.30 hores. preu: 15 euros
New Old School arriba amb un directe potent que barreja soul, blues, funk i rock, una proposta musical energètica i genuïna. La banda sabadellenca ha evolucionat des de versions de clàssics fins a un repertori cada vegada més ric en composicions pròpies, amb influències directes del rock dels setanta i la música negra que defineixen un so inconfusible. L’any passat van publicar el seu primer disc homònim i ja treballen en el segon àlbum, previst per a principis del 2026.
Miquel Barceló canta a Sinatra, divendres 16 de gener, 21.30 hores. Preu: 15 euros
Barceló és una de les veus més reconegudes del swing dins l’escena jazzística barcelonina. Presenta un emotiu homenatge a Frank Sinatra. Assumeix el repte amb una interpretació profundament expressiva. La seva veu recrea amb fidelitat i emoció la sofisticació i l’encant de l’època daurada del swing, transportant el públic a l’atmosfera íntima i elegant dels grans clubs de jazz.
Bernard Van Rossum, dissabte 17 de gener, 21.30 hores. Preu: 18 euros
El saxofonista, compositor i arranjador Bernard Van Rossum presenta el seu projecte de quartet, un viatge sonor que combina expressivitat lírica, ritmes ben marcats i un llenguatge creatiu pròxim al jazz contemporani. Nascut i format musicalment entre Espanya, els Estats Units i els Països Baixos, Van Rossum ha construït una carrera internacional que l’ha portat a actuar en clubs i festivals destacats arreu del món i a publicar el seu àlbum “Trampoline”. La seva música s’articula al voltant d’un fraseig intens i d’una paleta tímbrica rica que reflecteix influències de diferents tradicions i estils.
Amigo Trío, divendres 23 de gener, 21.30 hores. preu: 18 euros
Amigo Trío és una formació horitzontal de tres aclamats instrumentistes que exploren un ampli ventall estilístic on conflueixen jazz contemporani i ressonàncies populars de Galícia, Mèxic i Cuba. El projecte transita de l’experimental al poètic, passant pel “groove” i posa l’accent en la interacció constant dels tres.
La Voodoo Jazz Band, dissabte 24 de gener, 21.30 hores. Preu: 18 euros
La Voodoo Jazz Band torna amb una proposta genuïna que convida a ballar i a viatjar als orígens del jazz, a la primera meitat del segle XX. La banda s’ha consolidat com un referent gràcies al seu compromís amb l’autenticitat del so, les harmonies i els arranjaments, sense renunciar a una personalitat pròpia. El projecte neix el 2018 a Barcelona amb un univers estètic inspirat en les tradicions de Nova Orleans, arrelades a la cultura afroamericana del sud dels Estats Units.
Fredi’s Jazz Band, divendres 30 de gener, 21.30 hores. Preu: 18 euros
Sota la direcció d’Enric Alegre, la Fredi’s Jazz Band és una big band formada per joves talents sorgits de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera, consolidada com a Associació Musical, que abraça des del swing clàssic fins al jazz més contemporani i conceptual. Tots els seus projectes es construeixen a partir d’arranjaments exclusius pensats per a big band, un dels seus trets distintius.